Шубенков: забавляют разговоры о том, что Россия может остаться без гимна и флага

Чемпион мира по бегу на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прокомментировал возможные санкции Международного олимпийского комитета в отношении участия сборной России в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Не могу сказать, что у меня были какие-то ожидания или надежды. Я с ними завязал уже в 2016-м. Хочется, чтобы здравый смысл возобладал, но с этим никак не получается. Меня очень забавляют разговоры о том, что Россия может остаться без гимна, без флага и спортсмены в каком-то дурацком статусе поедут. Я смотрю на это в первую очередь с юридической точки зрения, и если у нас есть национальный Олимпийский комитет, с которым всё в порядке, то не может быть и речи о каких-то ограничениях. Сборная должна поехать полноценно, то есть в максимально возможном составе. Никаких допусков или недопусков со стороны МОК быть не должно. Грустно, что если РУСАДА не восстановится, то, скорее всего, в конце ноября в отношении легкоатлетической федерации России будет принято отрицательное решение и наши неправильные свистопляски будут продолжаться в следующем году», — сказал Шубенков в эфире программы «Все на матч».