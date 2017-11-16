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Инаркиев победил Ли Чао на старте этапа Гран-при по шахматам в Испании

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В Пальма-де-Мальорке стартовал четвёртый этап серии Гран-при по шахматам. В первом туре россиянин Эрнесто Инаркиев победил китайца Ли Чао. Евгений Томашевский и Пётр Свидлер сыграли вничью. Пол-очка набрал также россиянин Дмитрий Яковенко.

Шахматы. Гран-при. 4-й этап. Пальма-де-Мальорка, Испания
Первый тур

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Борис Гельфанд (Израиль) — 1:0
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Александр Рязанцев (Россия) — 0,5:0,5.
Эрнесто Инаркиев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 1:0.
Франсиско Вальехо Понс (Испания) — Дин Лижень (Китай) — 0,5:0,5.
Левон Аронян (Армения) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5
Хикару Накамура (США) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5:0,5
Евгений Томашевский (Россия) — Пётр Свидлер (Израиль) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1:0

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пётр Свидлер
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