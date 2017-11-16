Крамер: участие Легкова в гонках в Швеции под вопросом, на него больно смотреть

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что участие Александра Легкова в соревнованиях в Елливаре (Швеция) находится под вопросом из-за подавленного психологического состояния спортсмена. Напомним, Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Легкова от участия в Играх и аннулировал его результаты на Олимпиаде в Сочи.

«Легков очень подавлен, на него больно смотреть. Не уверен, что он сможет выйти на старт, для него это крайне непросто.

Легков — единственный, чьё участие под вопросом. Конечно, атмосфера в команде далека от идеала. Это ужасная ситуация. Когда неизвестно, что будет завтра, невозможно полностью сконцентрироваться на спорте», — прводит слова Крамера Expressen.