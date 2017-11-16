Чепиков: нельзя осуждать спортсмена за выступление под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков рассказал о своём отношении к возможному участию сборной России в Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Спортсмены-профессионалы готовились к этой Олимпиаде четыре года, и если у них будет желание выступать под нейтральным флагом, то нельзя их никоим образом за это осуждать. Конечно, если наша команда не поедет полностью, то это будет очень трагично.

Мне непонятна позиция Международного олимпийского комитета. Прошла Олимпиада, два года молчали, а потом появились какие-то царапины. И все эти обвинения вываливаются непосредственно перед следующими Олимпийскими играми. Это неправильно и дискредитирует мировой спорт в целом», — сказал Чепиков в эфире телеканала «Россия 1».