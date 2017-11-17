Руководитель набсовета РУСАДА: катастрофы не произошло, продолжаем работать

Руководитель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев рассказал, что организация продолжит работу, несмотря решение Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать соответствие РУСАДА кодексу ВАДА.



«На самом деле катастрофы не произошло, и мы продолжаем работать. Неправы те, кто считают, что РУСАДА не работает. Правда, мы работаем под контролем международных экспертов. В этом году провели забор почти 4 тыс. допинг-тестов, а к концу года планируем достигнуть отметки 6 тыс. Продолжаем развивать образовательные программы, активно взаимодействуем с международным спортивным сообществом. Вместе с ВАДА была разработана дорожная карта, которая выполнена почти на 90%. Есть два пункта, которым, по мнению ВАДА, мы на сегодняшний день не соответствуем. Первое — признание в полном объёме доклада Макларена, а второе — допуск международных экспертов к допинг-тестам, которые арестованы Следственным комитетом. Оба пункта — это не компетенция РУСАДА. Но данное решение никак не связано с допуском России на Олимпийские игры-2018. Международное спортивное руководство призывает не связывать эти два момента между собой.



Всё больше говорят, что не надо смотреть в прошлое и нужно думать о будущем, и это очень важно. Мы говорим о том, что должны всё время поддерживать и защищать чистых спортсменов и воспитывать нулевую толерантность к применению допинга, причём начиная с молодых лет. Я раньше сам серьёзно занимался спортом, играл в спортивной школе в гандбол и, честно говоря, в то время вообще не слышал про допинг. Нулевая толерантность — это то, что мы должны достичь. Это образовательные программы, работа со студентами, школьниками, спортивными менеджерами. В сознании общества должно как-то осесть, что допинг — это плохо», — рассказал Ивлев в эфире программы «Все на матч».