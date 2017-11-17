Нигерия впервые будет представлена на зимних Олимпийских играх

Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Для этого им потребовалось успешно завершить пять квалификационных стартов — в Юте, Уистлере и финальные в Калгари. Таким образом, Нигерия впервые будет представлена на зимней Олимпиаде, сообщает ESPN.



«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в Нигерии. Наша цель — как можно лучше представить Африку на зимних Играх», — сказала Адигун.

Фото доступно в «инстаграме» Федерации бобслея Нигерии.