Стал известен состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав мужской и женской команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 26 ноября по 3 декабря, сообщает Xsport.

Биатлон. Первый этап Кубка мира. Эстерсунд, Швеция. Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семёнов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко.