МОК объявит решение об участии сборной России в ОИ-2018 5 декабря

Исполком Международного олимпийского комитета вынесет решение по участию сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года на заседании в Лозанне (Швейцария) 5 декабря, а объявлено о нём будет в 21:30 по московскому времени, сообщает пресс-служба МОК.

Решение будет принято на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

Накануне совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, но, по словам главы ОКР Александра Жукова, это не должно повлиять на вердикт МОК.