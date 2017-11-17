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МОК объявит решение об участии сборной России в ОИ-2018 5 декабря

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Исполком Международного олимпийского комитета вынесет решение по участию сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года на заседании в Лозанне (Швейцария) 5 декабря, а объявлено о нём будет в 21:30 по московскому времени, сообщает пресс-служба МОК.

Решение будет принято на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

Накануне совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, но, по словам главы ОКР Александра Жукова, это не должно повлиять на вердикт МОК.

Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета Сообщить об ошибке
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