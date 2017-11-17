Велепец: такой команды у женской сборной Украины по биатлону ещё не было

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец оценил готовность подопечных к сезону. В состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде вошли Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

«У нас сейчас очень сильная команда. Такой команды у Украины ещё никогда не было. Вернулись на высокий уровень сестры Семеренко, Лена Пидгрушная после неудачного прошлого сезона сейчас здорово тренируется, выполняет все нагрузки. Я думаю, эта команда очень хорошо готова.

Разумеется, у меня есть план на сезон. Есть стратегия, как будем двигаться во время сезона, где и как будем выступать. Возможно, команда будет пропускать этап в Оберхофе, однако там запланирована эстафета, а все понимают, что каждая такая гонка перед Олимпиадой очень важна. Уверен, мы сделаем всё правильно», — цитирует Велепеца Xsport.