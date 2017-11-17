ВГТРК откажется от показа Олимпиады-2018 в случае недопуска сборной России

ВГТРК откажется от трансляций зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), если сборная России будет отстранена от участия в Играх, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Решение будет объявлено Международным олимпийским комитетом 5 декабря в 21:30 по московскому времени на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

Накануне совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, но по словам главы ОКР Александра Жукова, это не должно повлиять на вердикт МОК.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.