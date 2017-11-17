Крамер: кто-то ищет повод отстранить Россию от ОИ, а спортсмены — просто пешки

Тренер российских лыжников Маркус Крамер заверил, что его подопечные не употребляют допинга, а также предположил, что обвинения в адрес российских спортсменов направлены на отстранение сборной РФ от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

«Нет никакого допинга — только их упорный труд! Они очень мотивированы и работают изо всех сил. Лыжники проходят столько тестов на допинг — до, во время сезона и после сезона! У нас буквально сегодня утром брали пробы сотрудники антидопинговой службы. У нас нет проблем с допингом! Я тренирую их с 2010 года, когда ко мне впервые обратился Александр Легков после Олимпиады в Ванкувере. Любой современный тренер постоянно берёт пробы у своих спортсменов. Абсолютно исключено, что они могли в какой-то момент принимать допинг, а я не обратил внимания на результаты их анализов и ничего не заподозрил. Решение дисциплинарной комиссии МОК основано на показаниях Григория Родченкова, который рассказал, как готовил для спортсменов коктейли из анаболических стероидов, в том числе и для моих лыжников. Но в нашем виде спорта от подобных коктейлей нет никакого толка, вам это скажет любой специалист. Да и принимать это перед самой Олимпиадой — чистое безумие.

Мы 250 дней в году тратим на тренировки, переезды и соревнования, по большей части за пределами России. За последние несколько лет мои спортсмены проходили тест на допинг десятки раз, и результаты всегда были отрицательные. Легков вообще прошёл обстоятельную проверку на допинг сразу по прибытии в Сочи. МОК отобрал у него и Вылегжанина медали. Получается, что чемпионский титул должен перейти к Черноусову. Но это же абсурд: Илья с Легковым четыре года тренировались бок о бок! Вы можете представить, чтобы один при этом принимал допинг, а другой — нет? Все говорят о пробах мочи, взятых в ходе Олимпиады в Сочи. Но ведь помимо этого у спортсменов брали и кровь на анализ. Что стало с этими пробами? Их проверяли? И если да, то где результаты?

Если анализы не показывают наличия допинга и никогда не показывали, то делать подозреваемыми чистых спортсменов — это очень скверная практика.

Сейчас мне кажется, что кто-то ищет повод отстранить Россию от участия в Олимпийских играх. При этом не важно, что именно удастся накопать. Спортсмены в данном случае просто пешки, наименее защищённые. Но уличить одного спортсмена недостаточно, чтобы отстранить от соревнований целую страну. Вот они и стараются отстранить как можно больше спортсменов и остановились на лыжниках. Я бы не хотел уподобляться им и выступать с обвинениями в чей-либо адрес, не имея на руках убедительных доказательств. Но если почитать и послушать о коррупции в МОК, о том, как спортивные функционеры брали взятки за право проведения Олимпиады в том или ином городе… Как можно доверять подобным людям из этой системы право судить спортсменов?" — цитирует Крамера «RT на русском».