В Елливаре (Швеция) проходят старты FIS по лыжным гонкам, которые являются отборочными в сборную России. На дистанции 5 км свободным стилем победила шведка Шарлотт Калла, второй стала её соотечественница Ханна Фальк. Тройку призёров замкнула россиянка Юлия Белорукова.
Лыжные гонки. Старты FIS. Елливаре
Женщины. 5 км свободным стилем
1. Шарлотт Калла (Швеция) – 12.58,1.
2. Ханна Фальк (Швеция) – +8,8.
3. Юлия Белорукова (Россия) – +10,3…
6. Юлия Чекалёва (Россия) – +23,4.
7. Наталья Непряева (Россия) – +25,0…
10. Анна Нечаевская (Россия) – +33,5…
12. Мария Гущина (Россия) – +35,0.
13. Анастасия Седова (Россия) – +36,5…
16. Елена Соболева (Россия) – +44,6.
17. Дарья Веденина (Россия) – +44,8.
18. Анна Медведева (Россия) – +45,9…
20. Анастасия Доценко (Россия) – +48,3.
21. Ольга Царёва (Россия) – +49,5.
22. Евгения Шаповалова (Россия) – +50,4.
23. Лидия Дуркина (Россия) – +52,4.
24. Алиса Жамбалова (Россия) – +53,1…
35. Наталья Матвеева (Россия) – +1.02,9…
37. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.05,6…
44. Полина Кальсина (Россия) – +1.18,5…
52. Мария Истомина (Россия) – +1.30,9…
71. Мария Трунова (Россия) – +1.56,8…
78. Ирина Северина (Россия) – +2.13,4…
84. Мария Владимирова (Россия) – +2.36,9.
85. Александра Трофимова (Россия) – +2.38,1.
Лыжница Белорукова стала третьей на соревнованиях в Еллеваре на дистанции 5 км
В Елливаре (Швеция) проходят старты FIS по лыжным гонкам, которые являются отборочными в сборную России. На дистанции 5 км свободным стилем победила шведка Шарлотт Калла, второй стала её соотечественница Ханна Фальк. Тройку призёров замкнула россиянка Юлия Белорукова.