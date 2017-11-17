В Кремле с пониманием относятся к возможному отказу ТВ-каналов от трансляции ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российские телеканалы могут отказаться от трансляций зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в случае недопуска сборной РФ.

«Совершенно очевидным является тот факт, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведёт к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России.

Приобретение прав на трансляцию Олимпиады является очень дорогостоящим, а средства тратятся в надежде на то, что трансляция вызовет достаточно большой интерес. Позиция телеканала в данном случае является оправданной, а в Кремле относятся к ней с пониманием.

Ещё раз повторяю, пока говорить об этом преждевременно. Подготовка к Олимпиаде продолжается, и, безусловно, наши спортивные власти продолжат весьма терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОК и другими организациями", — цитирует Пескова «РИА Новости».