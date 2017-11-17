Чернышенко: у российского телезрителя ОИ без сборной РФ не вызовут интереса

Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что российские телеканалы могут отказаться от трансляций зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в случае недопуска сборной РФ.

«Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое „усечённое“ событие не вызовет интереса», — приводит слова Чернышенко пресс-служба холдинга.

Решение об участии сборной России в Играх-2018 будет объявлено Международным олимпийским комитетом 5 декабря в 21:30 по московскому времени на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.