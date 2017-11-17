До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чернышенко: у российского телезрителя ОИ без сборной РФ не вызовут интереса

Другие

Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что российские телеканалы могут отказаться от трансляций зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в случае недопуска сборной РФ.

«Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое „усечённое“ событие не вызовет интереса», — приводит слова Чернышенко пресс-служба холдинга.

Решение об участии сборной России в Играх-2018 будет объявлено Международным олимпийским комитетом 5 декабря в 21:30 по московскому времени на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Чернышенко ОИ-2018
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент