Пожизненно отстранённый МОК Белов выиграл отборочный старт FIS на Кубок мира

Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 10 километров свободным стилем на международных соревнованиях FIS в Елливаре (Швеция), которые являются отборочным для россиян для участия в Кубке мира. Второе место, отстав от соотечественника на 6,5 секунды, занял Сергей Устюгов. Третье – швейцарец Дарио Колонья.
Также в топ-16 по итогам гонки попали ещё девять россиян. Среди них Максим Вылегжанин и Александр Легков, которые, как и Белов, пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах. Решение об их участии в Кубке мира вынесет совет FIS 18 ноября.
Лыжные гонки. Международные соревнования FIS. Елливаре, Швеция
Мужчины. Свободный стиль. 10 км
1. Евгений Белов (Россия) – 23.08,5.
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 6,5.
3. Дарио Колонья (Швейцария) – + 7,6.
4. Андрей Мельниченко (Россия) – + 9,0.
5. Алексей Червоткин (Россия) – + 10,8.
6. Андрей Ларьков (Россия) – + 16,9.
7. Денис Спицов (Россия) – + 20,1.
8. Александр Большунов (Россия) – + 26,1.
9. Сергей Турышев (Россия) – + 36,0…
12. Артём Мальцев (Россия) – + 39,9…
14. Максим Вылегжанин (Россия) – + 43,2…
16. Александр Легков (Россия) – + 45,9.