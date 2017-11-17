Пожизненно отстранённый МОК Белов выиграл отборочный старт FIS на Кубок мира

Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 10 километров свободным стилем на международных соревнованиях FIS в Елливаре (Швеция), которые являются отборочным для россиян для участия в Кубке мира. Второе место, отстав от соотечественника на 6,5 секунды, занял Сергей Устюгов. Третье – швейцарец Дарио Колонья.

Также в топ-16 по итогам гонки попали ещё девять россиян. Среди них Максим Вылегжанин и Александр Легков, которые, как и Белов, пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах. Решение об их участии в Кубке мира вынесет совет FIS 18 ноября.

Лыжные гонки. Международные соревнования FIS. Елливаре, Швеция

Мужчины. Свободный стиль. 10 км

1. Евгений Белов (Россия) – 23.08,5.

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 6,5.

3. Дарио Колонья (Швейцария) – + 7,6.

4. Андрей Мельниченко (Россия) – + 9,0.

5. Алексей Червоткин (Россия) – + 10,8.

6. Андрей Ларьков (Россия) – + 16,9.

7. Денис Спицов (Россия) – + 20,1.

8. Александр Большунов (Россия) – + 26,1.

9. Сергей Турышев (Россия) – + 36,0…

12. Артём Мальцев (Россия) – + 39,9…

14. Максим Вылегжанин (Россия) – + 43,2…

16. Александр Легков (Россия) – + 45,9.