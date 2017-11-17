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«Пляжницы» Бочарова и Воронина — лауреаты ЕКВ в номинации «Прорыв года»

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В Москве завершился Гала-вечер ЕКВ, посвящённый подведению итогов сезона-2016/17.

Лауреатами в номинации «Прорыв года» стали россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина, выигравшие чемпионат Европы 2017 года сразу в двух возрастных категориях — U18 и U20.

«Королями пляжа» названы итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи.

Лауреатами в женском классическом волейболе – сербка Тияна Бошкович и итальянский тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти.

Приз за лучшую организацию турнира получил чемпионат Европы среди мужских команд в Польше.

Волейболист Михайлов и тренер Алекно стали лауреатами сезона в Европе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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