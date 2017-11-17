«Пляжницы» Бочарова и Воронина — лауреаты ЕКВ в номинации «Прорыв года»

В Москве завершился Гала-вечер ЕКВ, посвящённый подведению итогов сезона-2016/17.
Лауреатами в номинации «Прорыв года» стали россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина, выигравшие чемпионат Европы 2017 года сразу в двух возрастных категориях — U18 и U20.
«Королями пляжа» названы итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи.
Лауреатами в женском классическом волейболе – сербка Тияна Бошкович и итальянский тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти.
Приз за лучшую организацию турнира получил чемпионат Европы среди мужских команд в Польше.
Волейболист Михайлов и тренер Алекно стали лауреатами сезона в Европе