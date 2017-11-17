Аронян и Раджабов одержали победу во 2-м туре 4-го этапа Гран-при ФИДЕ

Во втором туре заключительного, 4-го этапа серии Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Майорке армянин Левон Аронян белыми фигурами выиграл у россиянина Эрнесто Инаркиева, а азербайджанец Теймур Раджабов чёрными переиграл испанца Франсиско Вальехо.
Партии с участием россиян Петр Свидлера, Дмитрия Яковенко, Евгения Томашевского и Александра Рязанцева завершились вничью.
Положение после 2-го тура
1-4. Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Теймур Раджабов — по 1,5.
5-14. Хикару Накамура, Дин Лижэнь, Петр Свидлер, Пентала Харикришна, Дмитрий Яковенко, Павел Эльянов, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев, Йон Людвиг Хаммер — по 1.
15-18. Ли Чао, Борис Гельфанд, Франсиско Вальехо Понс, Рихард Раппорт — по 0,5.