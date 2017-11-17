Дзюдоисты Шамилов и Хаметов — призёры этапа Гран-при в Нидерландах

Российские дзюдоисты стали обладателями серебряной и бронзовой медалей в весовой категории до 66 кг на этапе Гран-при в Нидерландах.

Якуб Шамилов дошел до финала, уступив только представителю Монголии Башху Ендонперенлею. Ислам Хаметов в этой же весовой категории в схватке за бронзу победил иранца Гассема Нуризаде.

Дзюдо. Этап серии Гран-при. Гаага, Нидерланды

Мужчины. До 66 кг

1. Башху Ендонперенлей (Монголия).

2. Якуб Шамилов (Россия).

3. Ислам Хаметов (Россия) и Альберто Гаитеро Мартин (Испания).