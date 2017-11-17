Сотскова: я даже разволновалась из-за собственного спокойствия

Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Россиянка стала второй, получив свою лучшую в сезоне оценку — 67,79, но осталась не слишком довольна выступлением.

«Сегодня мне было легко кататься, и в целом мне понравилось, как я откатала. Тем не менее я сделала ошибку на тройном флипе, поэтому немного расстроена.

Особенно не волновалась перед стартом. Была даже слишком спокойной. Я даже разволновалась в итоге из-за этого спокойствия», – приводит слова Сотсковой пресс-служба ISU.