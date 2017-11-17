«КПРФ» уступил «Норильскому никелю» в ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» на своей площадке уступил «Норильскому никелю» в матче восьмого тура чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 2:4. Победным для гостей стал гол Сергея Сытина на 25-й минуте встречи.

В 9-м туре 14 декабря «Норильский никель» примет «Сибиряк», а «КПРФ» 15 декабря на выезде сыграет с «Ухтой».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 8-й тур

«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 2:4 (1:3).

Голы: Паулиньо, 24, Сирило 45 – Канивец, 10, Асадов, 16 (а/г), Сытин, 25, Сучилин, 50.