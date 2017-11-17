Букин: не уверен, что мы двигаемся, как Пападакис и Сизерон, но мы стараемся

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал своё выступление в коротком танце на пятом этапе Гран-при во Франции. Перед произвольной программой российская пара занимает третье место.

«Мы очень много работали с преподавателями бальных танцев. Не уверен, что мы двигаемся так же, как Пападакис и Сизерон, но мы стараемся изо всех сил», – приводит слова Букина пресс-служба ISU.

Ранее Степанова и Букин заняли третье место на первом этапе Гран-при в Москве.