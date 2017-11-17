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Букин: не уверен, что мы двигаемся, как Пападакис и Сизерон, но мы стараемся

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал своё выступление в коротком танце на пятом этапе Гран-при во Франции. Перед произвольной программой российская пара занимает третье место.

«Мы очень много работали с преподавателями бальных танцев. Не уверен, что мы двигаемся так же, как Пападакис и Сизерон, но мы стараемся изо всех сил», – приводит слова Букина пресс-служба ISU.

Ранее Степанова и Букин заняли третье место на первом этапе Гран-при в Москве.

Степанова и Букин — третьи после короткого танца на этапе Гран-при во Франции
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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