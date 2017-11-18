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Самарин — третий после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

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Российский фигурист Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при во Франции. Лидерство среди мужчин в одиночном катании с уверенным прокатом захватил испанец Хавьер Фернандес. На второй позиции — японец Сома Уно.

Произвольную программу фигуристы покажут 18 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,86.
2. Сома Уно (Япония) – 93,92.
3. Александр Самарин (Россия) – 91,51.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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