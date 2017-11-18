Шляпников: было бы несправедливо показывать Олимпиаду после отстранения сборной

Известный в прошлом легкоатлет, участник Олимпийских игр в Москве Андрей Шляпников прокомментировал информацию о том, что ВГТРК откажется от показа Олимпиады-2018 в случае недопуска сборной России до соревнований.



«Представим ситуацию, что наша сборная остаётся дома и в стране показывают Олимпийские игры. Представляете, люди, отдавшие полжизни на занятия спортом и пережившие столько лишений, будут смотреть, как соревнования проходят без них? Думаю, это будет несправедливо. Считаю, готовность российских телеканалов отказаться от показа Олимпиады в случае дисквалификации сборной России — это поддержка спортсменов. И мне кажется, что это правильно» — сказал Шляпников в интервью телеканалу «Россия 24».



Решение по российским спортсменам будет объявлено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.