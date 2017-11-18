Белов: я никогда не принимал допинг, на моём шарфе написано: «Чистый как снег»

Российский лыжник Евгений Белов, пожизненно отстранённый Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах, после победы в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях в Елливаре назвал решение МОК несправедливым.

«Это очень эмоциональная победа. Мне 27 лет, я нахожусь в расцвете и полон сил. Сейчас я в своей лучшей форме. Считаю решение в отношении меня несправедливым, потому что я никогда не принимал допинг. Я настаиваю на объективности. Сейчас на мне шарф, с которым я выступаю на всех соревнованиях с 2010 года. На нём написано: „Чистый как снег“. Я всегда верил в чистый спорт. Не могу сказать, что решит Международная федерация лыжного спорта, но мы верим в справедливый исход и не опускаем рук», — приводит слова Белова Aftonbladet.