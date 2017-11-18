Крамер: победа Белова очень важна для всей сборной России, мы счастливы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился впечатлениями от победы Евгения Белова в гонке на 10 км свободным стилем на отборочных стартах FIS к Кубку мира в Елливаре (Швеция).

«Мы все счастливы за Белова, его победа очень важна для всей российской команды. Мы стараемся концентрироваться на тренировках и соревнованиях и надеемся, что для нас всё сложится удачно в будущем», — приводит слова Крамера ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Белова и ещё пятерых российских лыжников от участия в Олимпиадах, аннулировав их результаты на Играх-2014 в Сочи.