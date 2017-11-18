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Грюбель Позер и Джиббс выиграли этап Кубка мира по бобслею в США среди женщин

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Американки Джейми Грюбель Позер и Лорен Джиббс победили в женских соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити. Российские экипажи Александра Родионова/Анастасия Кочержова и Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева стали 14-ми и 15-ми соответственно.

Бобслей. Кубок мира. Второй этап. Парк-Сити, США
Женщины

1. Джейми Грюбель Позер/Лорен Джиббс (США) – 1.40,72.
2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхольц (Канада) – 1.40,82.
3. Элана Майерс Тэйлор/Лоло Джонс (США) – 1.40,99…
14. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) – 1.42,44.
15. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (Россия) – 1.42,48.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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