Грюбель Позер и Джиббс выиграли этап Кубка мира по бобслею в США среди женщин

Американки Джейми Грюбель Позер и Лорен Джиббс победили в женских соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити. Российские экипажи Александра Родионова/Анастасия Кочержова и Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева стали 14-ми и 15-ми соответственно.

Бобслей. Кубок мира. Второй этап. Парк-Сити, США

Женщины



1. Джейми Грюбель Позер/Лорен Джиббс (США) – 1.40,72.

2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхольц (Канада) – 1.40,82.

3. Элана Майерс Тэйлор/Лоло Джонс (США) – 1.40,99…

14. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) – 1.42,44.

15. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (Россия) – 1.42,48.