«Сибсельмаш» вырвал победу у «Старта» в ЧР по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду одолел нижегородский «Старт» со счётом 5:4.
Команда Олега Чубинского одержала третью победу в пяти встречах, а коллектив Андрея Бегунова потерпел третье поражение в четырёх матчах.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 5:4 (3:1)
Голы: Анисимов, 22 (1:0), Пахомов, 23 (1:1), Исалиев, 25 (2:1), Анисимов, 38 (3:1), Перминов, 47 (3:2), Вшивков, 55 (4:2, пен.), Пахомов, 62 (4:3), Пахомов, 65 (4:4), Петровский, 71 (5:4).