Елистратов — 9-й на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле

Китаец Ву Дацзин победил на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле на дистанции 1000 метров. Россиянин Семён Елистратов стал девятым. Среди женщин в аналогичном виде программы первенствовала британка Элиза Кристи, а россиянка Софья Просвирнова показала 16-й результат.

Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Сеул, Южная Корея



Мужчины. 500 м

1. Ву Дацзин (Китай).

2. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).

3. Шаоан Лю (Венгрия)…

9. Семён Елистратов (Россия)…

15. Виктор Ан (Россия)…

73. Денис Айрапетян (Россия).



Женщины. 500 м

1. Элиза Кристи (Великобритания).

2. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).

3. Мартина Вальсепина (Италия)…

16. Софья Просвирнова (Россия)…

24. Татьяна Бородулина (Россия)…

38. Юлия Шишкина (Россия).