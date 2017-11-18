Елистратов — 9-й на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле

Китаец Ву Дацзин победил на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле на дистанции 1000 метров. Россиянин Семён Елистратов стал девятым. Среди женщин в аналогичном виде программы первенствовала британка Элиза Кристи, а россиянка Софья Просвирнова показала 16-й результат.
Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Сеул, Южная Корея
Мужчины. 500 м
1. Ву Дацзин (Китай).
2. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).
3. Шаоан Лю (Венгрия)…
9. Семён Елистратов (Россия)…
15. Виктор Ан (Россия)…
73. Денис Айрапетян (Россия).
Женщины. 500 м
1. Элиза Кристи (Великобритания).
2. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
3. Мартина Вальсепина (Италия)…
16. Софья Просвирнова (Россия)…
24. Татьяна Бородулина (Россия)…
38. Юлия Шишкина (Россия).