Сборная России по регби в третий раз кряду завоевала Кубок наций

Сборная России по регби в заключительном туре Кубка наций в Гонконге разгромила команду Чили со счётом 42:12. Две попытки в активе Андрея Темнова, а ещё по одной попытке занесли Богдан Федотко, Василий Дорофеев, Герман Давыдов и Владислав Созонов.

Ранее подопечные Александра Первухина победили команду Гонконга со счётом 16:13 и уверенно переиграли кенийцев — 31:10. Таким образом, сборная России в третий раз кряду завоевала Кубок наций по регби.

Регби. Мужчины. Кубок наций. Гонконг

3-й тур



Россия — Чили — 42:12 (35:11)