Сборная России по кёрлингу проиграла Норвегии на старте мужского ЧЕ

Сборная России начала выступление на мужском чемпионате Европы по кёрлингу в Санкт-Галлене с крупного поражения от норвежцев. Команда во главе со скипом Алексеем Тимофеевым, за которую также выступают Евгений Климов, Артём Шмаков, Артур Ражабов и Сергей Глухов, проиграла со счётом 3:11.

Вечером сегодня, 18 ноября, россияне сыграют с командой Италии.Завтра, 19 ноября, сборная России встретится с шотландцами.

Кёрлинг. Мужчины. Чемпионат Европы. Санкт-Галлен, Швейцария

Мужчины



Россия – Норвегия – 3:11 (1:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:4, 1:0, 0:4).