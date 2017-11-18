Морозов выиграл два заплыва в Сингапуре, Пригода победил на 50 м брассом

Россиянин Владимир Морозов победил на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием на восьмом этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре. В заплыве на 50 метров брассом первенствовал россиянин Кирилл Пригода.

Плавание. Кубок мира. Восьмой этап. Сингапур

Мужчины



Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 20,61.

2. Синри Сиура (Япония) — 21,32.

2. Камерон Макевой (Австралия) – 21,32.



Брасс. 50 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 25,80.

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,23.

3. Ясуиро Косеки (Япония) – 26,25…

7. Антон Чупков (Россия) – 26,81.



Комплексное плавание. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 50,49.

2. Майкл Эндрю (США) – 51,65.

3. Кеннет То (Гонконг) – 51,97.