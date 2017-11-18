Морозов выиграл два заплыва в Сингапуре, Пригода победил на 50 м брассом

Россиянин Владимир Морозов победил на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием на восьмом этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре. В заплыве на 50 метров брассом первенствовал россиянин Кирилл Пригода.
Плавание. Кубок мира. Восьмой этап. Сингапур
Мужчины
Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 20,61.
2. Синри Сиура (Япония) — 21,32.
2. Камерон Макевой (Австралия) – 21,32.
Брасс. 50 м
1. Кирилл Пригода (Россия) – 25,80.
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,23.
3. Ясуиро Косеки (Япония) – 26,25…
7. Антон Чупков (Россия) – 26,81.
Комплексное плавание. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 50,49.
2. Майкл Эндрю (США) – 51,65.
3. Кеннет То (Гонконг) – 51,97.