Фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при во Франции, Сотскова — вторая

Российские фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова заняли два первых места на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле (Франция). Замкнула призовую тройку лидировавшая после короткой программы канадка Кейтлин Осмонд. Все призёры обеспечили себе место в финале Гран-при.
Ещё одна россиянка, Елизавета Туктамышева, заняла в итоге девятое место.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Гренобль, Франция
Женщины
1. Алина Загитова (Россия) – 213,80.
2. Мария Сотскова (Россия) – 208,78.
3. Кейтлин Осмонд (Канада) – 206,77…
9. Елизавета Туктамышева (Россия) – 167,65.