Фигуристы Степанова и Букин — бронзовые призёры этапа Гран-при во Франции

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин занял третье место на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). Ожидаемую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На второе место судьи поставили американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.
Ещё одна российская пара, Алла Лобода —Павел Дрозд,заняла девятое место.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 201,98.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 181,85.
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 177,24…
9. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) – 145,85.