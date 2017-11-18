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Фигуристы Степанова и Букин — бронзовые призёры этапа Гран-при во Франции

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Российский танцевальный дуэт Александра СтепановаИван Букин занял третье место на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). Ожидаемую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На второе место судьи поставили американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Ещё одна российская пара, Алла ЛободаПавел Дрозд,заняла девятое место.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 201,98.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 181,85.
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 177,24…
9. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) – 145,85.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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