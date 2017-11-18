Бужан: «Ростов-Дон» счастлив выйти в основной раунд ЛЧ с 4 очками

Главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан прокомментировал победу над «Мидтьюлланном» (27:20) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и выход в основной этап еврокубка со второго места в группе В с 4 очками в активе.

«Счастливы, что выходим в основной раунд с четырьмя очками. Мы хорошо подготовились к этой встрече, в том числе в плане теории. Смотрели матч «Мидтьюлланна» и «Дьёра». Наш соперник тогда показал фантастическую игру и был близок к победе.

В первом матче в Дании мы уступили, поэтому было очень важно взять реванш на своей площадке. Сделали ряд замен в составе, и сегодня все гандболистки получили возможность сыграть. В конце ноября во многих клубах ведущие игроки получили травмы. Что касается нашего клуба, то мы провели отличную работу, чтобы этого избежать, и я рад, что все наши гандболистки могут играть», — приводит слова Бужана пресс-служба ростовской команды.