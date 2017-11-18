«Трубник» разгромил «Родину» в матче ЧР по бенди

Первоуральский «Трубник» разгромил «Родину» из Кирова в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 7:1.



Для «Трубника» это четвёртая победа в пяти турах. Набрав 12 очков, уральцы идут третьими. «Родина» потерпела четыре поражения за четыре матча и находится в самом низу турнирной таблицы вместе с кемеровским «Кузбассом» и «Динамо-Казанью».



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига



«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Родина» (Киров) — 7:1.