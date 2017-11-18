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«Трубник» разгромил «Родину» в матче ЧР по бенди

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Первоуральский «Трубник» разгромил «Родину» из Кирова в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 7:1.

Для «Трубника» это четвёртая победа в пяти турах. Набрав 12 очков, уральцы идут третьими. «Родина» потерпела четыре поражения за четыре матча и находится в самом низу турнирной таблицы вместе с кемеровским «Кузбассом» и «Динамо-Казанью».

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Родина» (Киров) — 7:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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