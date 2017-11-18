Легков: заявление Родченкова, что выиграть без допинга невозможно, — бред

Пожизненно отстранённый МОК от участия в Олимпийских играх российский лыжник Александр Легков не согласен с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, что без допинга невозможно побеждать.

«В одном эпизоде фильма «Икар» Родченков заявил, что без допинга выиграть невозможно. Мне кажется, он одержим собой, думает, что он пуп земли и без него ни один спортсмен не может выиграть. В качестве примера он говорит, что раньше на финише я не мог выиграть, а на Олимпиаде в Сочи у меня получилось. В ответ комиссии я сказал, что за год до Игр на марафоне в Норвегии я на финише разобрался с пятью элитными спортсменами.

Мои результаты приходили от правильного питания, грамотного формирования тренировочного процесса. Детали я рассказывал всем желающим после победы на Олимпиаде. Заявление Родченкова, что выиграть без допинга невозможно, — бред. Он не понимает, о чём говорит. Родченков — абсолютно неумный человек, если делает такие заявления. Без запрещённых препаратов можно и нужно выигрывать, и я это делал многократно. Соперники видели, в какой форме я находился, потому что мы вместе тренировались.

Верю ли, что поеду на Олимпиаду? Надежда умирает последней. Уже не хочу говорить, верю я или нет. Находиться в такой ситуации безумно тяжело. Я хорошо помню день, когда в СМИ появилась информация, что Александр Легков, Александр Зубков и Александр Третьяков принимали допинг, пили какой-то коктейль с виски. Это настолько смешно звучало, потому что я в принципе не знаю о существовании какого-то коктейля. К сожалению, смех сменился болью. У меня отобрали самое ценное, что есть, к чему я шёл треть жизни. Я мечтал об олимпийских медалях и выиграл их честно. Я не допущу мысли, что съел что-то запрещённое. Эти награды — чистые, а я победил соперников честно. Наш соотечественник Илья Черноусов знает об этом. По сданным мною тестам можно всё отследить. Мои тренеры тоже говорят, что, если бы я что-то принимал, это было бы сразу видно.

От болельщиков идёт колоссальная поддержка. Они пишут в социальных сетях, звонят, оставляют сообщения. Был момент после Олимпиады, когда я сказал, что эта победа не только моя, но и болельщиков. Они за меня переживали. Сейчас происходит то же самое. По болельщикам видно, что они сейчас с нами и делают огромную работу», — приводит слова Легкова RT.