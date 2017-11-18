Скокова стала шестой на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) завершился второй соревновательный день второго этапа Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1500 м у мужчин первенствовал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Россияне Сергей Грязцов и Сергей Трофимов заняли 15-е и 18-е место соответственно.

На аналогичной дистанции у женщин победила японка Мио Такаги. Лучшая из россиянок, Юлия Скокова, показала шестой результат.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия

Мужчины. 1500 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.45,07.

2. Джонй Мантиа (США) – 1.45,28.

3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1.45,37…

15. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,87…

18. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,12.

Женщины. 1500 м

1. Мио Такаги (Япония) – 1.55,30.

2. Хизер Бергсма (США) – 1.56,48.

3. Лотте ван Беек (Нидерланды) – 1.57,51…

6. Юлия Скокова (Россия) – 1.57,98…

10. Наталья Воронина (Россия) – 1.58,40…

13. Елизавета Казелина (Россия) – 1.58,96…

15. Анна Юракова (Россия) – 1.59,17.