Загитова: короткая была вчера, а сегодня — новый день, и я начала всё с нуля

Российская фигуристка Алина Загитова, победившая в женском одиночном катании на этапе Гран-при во Франции, прокомментировала своё выступление.

“Не очень довольна своей короткой программой, потому что не всё получилось, но очень рада, как откатала произвольную, потому что я сделала всё по максимуму. Однако короткая программа была вчера, а сегодня — новый день, и я начала всё с нуля и попыталась выйти на лёд с холодной головой”, — приводит слова Загитовой пресс-служба ISU.

Благодаря отличному исполнению произвольной программы Загитова поднялась с пятого места после короткой программы на первое и вслед за Евгенией Медведевой вышла в финал Гран-при с максимальным количеством очков — 30. Финал серии пройдет 7-10 декабря в Нагое (Япония).