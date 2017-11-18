До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сотскова: рада, смогла справиться с нервами во Франции

Другие

Российская фигуристка Мария Сотскова, ставшая второй в женском одиночном катании на этапе Гран-при во Франции, прокомментировала выступление.

«Рада, что сегодня чисто откатала произвольную программу и смогла справиться с нервами. Я не показала максимума, что могу сделать, но с каждыми соревнованиями я последовательно катаюсь лучше и вижу, что нужно ещё улучшить», — приводит слова Сотсковой пресс-служба ISU.

Для серебряного призёра Skate Canada Сотсковой серебро во Франции стало вторым на этапах Гран-при текущего сезона.

Фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при во Франции, Сотскова — вторая
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
Теги
Мария Сотскова
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент