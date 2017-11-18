Сотскова: рада, смогла справиться с нервами во Франции

Российская фигуристка Мария Сотскова, ставшая второй в женском одиночном катании на этапе Гран-при во Франции, прокомментировала выступление.

«Рада, что сегодня чисто откатала произвольную программу и смогла справиться с нервами. Я не показала максимума, что могу сделать, но с каждыми соревнованиями я последовательно катаюсь лучше и вижу, что нужно ещё улучшить», — приводит слова Сотсковой пресс-служба ISU.

Для серебряного призёра Skate Canada Сотсковой серебро во Франции стало вторым на этапах Гран-при текущего сезона.