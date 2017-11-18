«Кузбасс» разгромил «Динамо-Казань» в Ульяновске в матче ЧР по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» одержал разгромную победу в гостевом матче с «Динамо-Казань» в чемпионате России по хоккею с мячом — 7:1. Отметим, что игра проходила не в Казани, а в Ульяновске.



К этой встрече обе команды подошли с тремя поражениями в трёх матчах. Таким образом, «Кузбасс» набрал первые очки, забив при этом больше голов, чем во всех проигранных встречах суммарно. «Динамо-Казань» пропустило уже 29 голов, забив всего 6.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Динамо-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:7.



Голы: Платонов, 35, Обухов, 88 — Каланчин, 1, Каланчин, 45, Павенский, 52, Швецов, 58, Криушенков, 73, Павенский, 75, Стасенко, 85.