Фернандес выиграл этап Гран-при во Франции, Самарин — 4-й

Испанский фигурист Хавьер Фернандес, несмотря на неудачный прокат произвольной программы на этапе Гран-при во Франции, сохранил за собой первую строчку в итоговом протоколе соревнований в мужском одиночном катании. Вторым стал японец Сома Уно. На третье место в шестого поднялся представляющий Узбекистан Миша Ге.

Российский фигурист Александр Самарин допустил ряд ошибок в произвольной программе и в итоге стал только четвёртым.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Гренобль, Франция

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 283,71.

2. Сома Уно (Япония) – 273,32.

3. Миша Ге (Узбекистан) – 258,34.

4. Александр Самарин (Россия) – 253,13.