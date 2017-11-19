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Фернандес выиграл этап Гран-при во Франции, Самарин — 4-й

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Испанский фигурист Хавьер Фернандес, несмотря на неудачный прокат произвольной программы на этапе Гран-при во Франции, сохранил за собой первую строчку в итоговом протоколе соревнований в мужском одиночном катании. Вторым стал японец Сома Уно. На третье место в шестого поднялся представляющий Узбекистан Миша Ге.

Российский фигурист Александр Самарин допустил ряд ошибок в произвольной программе и в итоге стал только четвёртым.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Гренобль, Франция
Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 283,71.
2. Сома Уно (Япония) – 273,32.
3. Миша Ге (Узбекистан) – 258,34.
4. Александр Самарин (Россия) – 253,13.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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