Скелетонистка Тарарыченкова стала 2-й на этапе Кубка Европы

Российская скелетонистка Алина Тарарыченкова показала второе время во втором старте на этапе Кубка Европы в Винтерберге (Германия). Победу одержала хозяйка трассы Коринна Лейпольд. Третьей стала спортсменка из Великобритании Брогэн Кроули.

Россиянки Мария Суровцева и Анастасия Труфанова заняли 11-е и 13-е места соответственно.

В соревнования мужчин во втором старте весь пьедестал почёта получился немецким. Первенствовал Фабиан Кюхлер, вторым стал Мартин Розенбергер, третье место занял Феликс Зайбель.

Лучший результат из российских скелетонистов показал Константин Хорошко, занявший по сумме двух попыток седьмое место. Алишер Мамедов стал девятым, Артём Дроздов – 10-м.