Петухов: есть так называемый список «Дюшес» — упомянутые там спортсмены обречены

Пожизненно отстранённый МОК от участия в Олимпийских играх российский лыжник Алексей Петухов рассказал о заседании комиссии Дениса Освальда и изменившемся отношении спортсменов из других стран.

«Мы приехали на заседание комиссии Освальда, чтобы посмотреть людям в глаза и передать им свои эмоции. Надеялись, что это как-то поможет. Вы обвинили нас в государственном вмешательстве в спорт, но причём тут атлеты? Россию стараются притеснять не только в спорте. Им просто нужно признаться в этом, в своём желании давить на нашу страну. Саша Легков выступал со слезами на глазах, объяснял, что он чистый спортсмен.

Женя Белов после заседания сказал: «Обалдеть, люди даже не слышат, что ты говоришь». Ты изливаешь им душу, но они безучастны. Я же просто сказал: «Бог вам судья». Шесть спортсменов, и одно решение на всех, а ведь случаи разные. Белов никогда не контактировал с Родченковым, никаких царапин на пробирках у него не было.

Там есть так называемый список «Дюшес». Упомянутые в нём спортсмены обречены, то есть им не удастся избежать наказания. У них есть свидетель Родченков, и они не могут сделать так, чтобы он присутствовал на этих слушаниях, потому что боятся за его безопасность. Основной аргумент обвинения — наличие списка и вера словам Родченкова. Это беспредел!

К сожалению, некоторые иностранные спортсмены не очень корректно высказываются в наш адрес, не владея полной информацией. Есть, например, одна американская спортсменка, которая открыто заявила, что рада отбору медали у Саши Легкова. Человек улыбается мне в лицо, а я даже не знаю, что и делать. День-два назад реально готов был драться, раз они не понимают.

Тот же канадец Алекс Харви в Швецию вообще не приехал, потому что жёстко высказался в СМИ не только в адрес Легкова, но и Сергея Устюгова, которому он якобы тоже не доверяет. Наш тренер написал его наставнику Ивану Бабикову, который много лет работал в России, что за такое можно получить по зубам. В итоге Харви остался дома. Не понимаю, откуда взялась такая ненависть. Видимо, потому, что Россия — великая держава.

Лыжные гонки — это лошадиный вид спорта с минимальными гонорарами. Не понимаю, почему бьют именно по нам. Сейчас мы отдуваемся за всех, как козлы отпущения. Так не должно быть, и я всё-таки верю в справедливость. Остаётся надежда, что CAS останется вне политики и вынесет справедливое решение. Ведь CAS уже обязал снять с нас временное ограничение, начиная с 31 октября. Теперь мы можем выступать. Надеюсь, и в FIS сидят адекватные люди, которые не станут накладывать на нас санкции», — приводит слова Петухова RT.