Большунов: сейчас важно сдавать как можно больше допинг-тестов

Российский лыжник Александр Большунов оценил своё состояние после победы в гонке на 15 километров классическим стилем в Йелливаре (Швеция).



«Сегодняшний успех очень важен. Я готов ещё не на сто процентов, но эта победа поможет мне быстрее приблизиться к максимуму.



Россия всегда сильна. Мы будем доказывать это в каждой гонке нынешнего сезона.



Очень важно сдавать как можно больше допинг-тестов, чтобы показать всем, что я чист. Хорошо, что я сделал это сейчас, чтобы потом не возникало вопросов», – приводит слова Большунова Aftonbladet.