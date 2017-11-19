До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Большунов: сейчас важно сдавать как можно больше допинг-тестов

Другие

Российский лыжник Александр Большунов оценил своё состояние после победы в гонке на 15 километров классическим стилем в Йелливаре (Швеция).

«Сегодняшний успех очень важен. Я готов ещё не на сто процентов, но эта победа поможет мне быстрее приблизиться к максимуму.

Россия всегда сильна. Мы будем доказывать это в каждой гонке нынешнего сезона.

Очень важно сдавать как можно больше допинг-тестов, чтобы показать всем, что я чист. Хорошо, что я сделал это сейчас, чтобы потом не возникало вопросов», – приводит слова Большунова Aftonbladet.

Источник: Aftonbladet Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент