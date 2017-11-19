Призёр ЧМ по борьбе Лазинская получила травму и пропустит Кубок мира

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, победительница Европейских игр Валерия Лазинская получила травму ноги и не сможет выступить на предстоящем Кубке мира в Чебоксарах, сообщил главный тренер сборной России по женской борьбе Юрий Шахмурадов.

Лазинская выступает в весовой категории до 63 килограммов. Она выиграла бронзовые медали чемпионата мира в 2014 и 2017 годах, в 2015-м победила на Европейских играх. Кубок мира пройдёт в столице Чувашии 1-2 декабря. В соревновании примут участие сборные Японии, Китая, США, Азербайджана, Монголии, Швеции, Украины и России.

«Валерия Лазинская, к сожалению, серьёзно травмировала колено и не сможет выступить на Кубке мира в Чебоксарах. Она выбыла из строя минимум на два месяца. Её после выступления на первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет в Польше заменит Татьяна Смоляк», — сообщил Шахмурадов.

Шахмурадов добавил, что получила травму и также пропустит Кубок мира и Дарья Лексина, выступающая в весовой категории до 48 килограммов. «В этом весе мы рассчитываем на Валерию Чепсаракову», — заключил тренер.