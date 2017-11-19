Южнокорейский скелетонист Ён Сун Бин победил на этапе КМ, Третьяков стал шестым

Южнокорейский скелетонист Ён Сун Бин одержал победу на втором этапе Кубка мира, который проходит в Парк-Сити (США). По итогам двух заездов спортсмен показал результат 1 мин 37,32 сек. Второй результат этапа у Мартинса Дукурса из Латвии (+0,63 секунды), в тройку лучших вошёл и немец Аксель Юнг (+0,75).



Что касается представителей России, Александр Третьяков (+1,19) показал шестой результат, а Никита Трегубов (+1,42) закончил этап восьмым.