«Ухта» проиграла «Политеху», «Автодор» победил «Дину» в ЧР по мини-футболу

«Ухта» потерпела поражение в матче с «Политехом» из Санкт-Петербурга в восьмом туре чемпионата России по мини-футболу со счётом 4:5.



В другом матче тура смоленский «Автодор» одержал волевую победу над «Диной» — 4:3.



В турнирной таблице проигравшие команды располагаются в самом низу — «Дина» идёт 11-й, «Ухта» — 12-й. «Политех» после этого успеха поднялся на девятое место, а «Автодор» остался восьмым. Лидирует «Газпром-Югра», выигравший 11 матчей из 13.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Восьмой тур.



«Ухта» (Ухта) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:4)

Голы: Зотов, 3 (1:0), Исламов, 8 (1:1), Шевчук, 16 (2:1), Исламов, 23 (2:2), Кузьминых, 23 (2:3, автогол), Шарипов, 25 (2:4, 10 м), Шевчук, 27 (3:4), Кузенок, 43 (3:5), Кузьминых, 47 (4:5).



«Автодор» (Смоленск) — «Дина» (Москва) — 4:3 (1:2)

Голы: Крутый, 8 (0:1), Разорёнов, 15 (0:2), Борханов, 19 (1:2), Лялин, 30 (2:2), Кондратенков, 33 (3:2), Разорёнов, 37 (3:3), Давыдов, 44 (3:4).