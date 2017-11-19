Экипаж Касьянова — 11-й во втором старте в четвёрках на этапе КМ в Парк-Сити

Немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера победил во втором старте соревнований четвёрок на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити. Второе место заняли американцы, а замкнули тройку призёров представители Великобритании. Россияне Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко и Алексей Пушкарёв стали 11-ми.

Бобслей. Кубок мира. Второй этап. Парк-Сити, США

Мужчины. Четвёрки. Второй старт



1. Германия (Йоханнес Лохнер) – 1.35,55.

2. США (Коди Баске) – 1.35,49.

3. Великобритания (Брэдли Холл) – 1.35,56…

11. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) – 1.35,93…

19. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых, Роман Кошелев) – 1.37,14…

21. Россия (Максим Андрианов, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов) – 48,02.