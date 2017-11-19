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Амбюль и Балле Баз победили на этапе КМ по фристайлу в биг-эйре

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Швейцарец Элиас Амбюль победил в соревнованиях по биг-эйру на этапе Кубка мира по фристайлу в Милане. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала француженка Колин Балле Баз. Россияне в Милане не выступали.

Фристайл. Этап Кубка мира. Милан, Италия

Мужчины. Биг-эйр
1. Элиас Амбюль (Швейцария) – 177,20.
2. Хьюго Бурвалл (Швеция) – 176,20.
3. Андри Рагеттли (Швейцария) – 173,80.

Женщины. Биг-эйр
1. Колин Балле Баз (Франция) – 177,20.
2. Йоганна Килли (Норвегия) – 175,60.
3. Джулия Танно (Швейцария) – 172,80.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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