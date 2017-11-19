Никитина: большинство соперниц хорошо со мной общаются, но кто-то и нос воротит

Бронзовая медалистка Олимпийских игр – 2014 в Сочи российская скелетонистка Елена Никитина поделилась эмоциями от победы на этапе Кубка мира в Парк-Сити.

«Эта победа по многим причинам стала очень важной для меня, и здорово, что мне удалось стать первой именно сейчас. Очень хотелось, чтобы прозвучал гимн нашей страны именно в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Очень приятно, что я сумела одержать победу.

У всей команды сейчас очень боевой настрой, все эти сложности нас только закаляют и делают сильней. Хочется доказывать и побеждать, как говорится, всем назло. Как отнеслись к моему успеху соперницы? Большинство из них хорошо со мной общаются. Но есть и те, кто продолжает нос воротить. Как это было в начале этого года, когда нас с Сашей Третьяковым временно отстранили от участия в международных стартах», — приводит слова Никитиной ТАСС.